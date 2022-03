Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, la maglia gialla Primoz Roglic: "Salita? Bisogna solo andare forte, non importa la pendenza"

PARIGI-NIZZA - Le parole di Primoz Roglic, nuovo leader della classifica generale alla corsa del sole. "In salita bisogna solo andare forte, non importa la pendenza o la lunghezza. Ieri abbiamo tenuto la maglia, ma oggi dobbiamo difenderla in questa tappa lunga e faticosa. I cinque GPM sono impegnativi".

