Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, quinta tappa, Brandon McNulty: "È la tappa giusta per una fuga, ci proverò"

PARIGI-NIZZA - Le parole del ciclista della UAE Team Emirates poco prima della quinta tappa da Saint-Just-Saint-Rambert e Saint-Sauveur-de-Montagut. "La cronometro di ieri non è andata bene. Il risultato non mi è piaciuto. Oggi la tappa è pensata per andare in fuga, quindi cercherò di essere aggressivo".

00:01:25, un' ora fa