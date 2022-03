Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, seconda tappa - Stefan Bissegger: "Giornata stressante, ma la condizione sta crescendo"

PARIGI-NIZZA - Il cronoman della Education-First Easypost commenta la seconda tappa della Parigi-Nizza: "Dovevo provarci perché in volata non sono competitivo come gli altri ragazzi. Mi hanno ripreso solo a 2km dall'arrivo, per cui la condizione sta crescendo. Ci riproverò sicuramente, magari mi andrà meglio".

00:00:47, 27 minuti fa