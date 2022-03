Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, sesta tappa - Il gruppo dorme, Burgaudeau esulta, Primoz Roglic sempre in giallo: gli Highlights

PARIGI-NIZZA - Le sorprese e lo spettacolo non finiscono in questa edizione della Parigi-Nizza! Oggi è stato il turno del francese Mathieu Burgadeau che, con un’azione negli ultimi 10 km, è riuscito a centrare la prima vittoria in carriera. Una giornata di gloria per il 23enne della TotalEnergies, che però non ha intaccato la leadership di Primoz Roglic.

00:04:36, un' ora fa