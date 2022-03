Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, sesta tappa - La folle discesa di Mathieu Burgaudeau! Mamma mia che rischio con il tombino

PARIGI-NIZZA - Mathieu Burgaudeau non ha paura di niente. Il francese della TotalEnergies, dopo l'attacco sull'ultimo strappetto di giornata, si lancia in discesa ad oltre 65 km/h e rischia grosso "saltando" un tombino posizionato in mezzo alla curva. Anche il nostro Wladimir Belli si spaventa in telecronaca.

00:00:39, 12 minuti fa