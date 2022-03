Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Simon Yates al termine della quarta tappa: "Da tempo non andavo così bene a cronometro"

PARIGI-NIZZA - Tutta la soddisfazione del britannico della Bike Exchange dopo il quinto posto nella cronometro che gli vale il quarto posto nella classifica generale: "Sono molto contento, era da tempo che non andavo così bene a cronometro. Non sono uno specialista, ma il quinto posto mi sta bene. Proverò ad attaccare in salita".

00:02:20, 2 ore fa