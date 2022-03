Ciclismo

Parigi-Nizza, Jasper Philipsen: "Sono stati due giorni di m***a per me, oggi serviranno le gambe e il posizionamento"

PARIGI-NIZZA - Le parole del velocista della Alpecin-Fenix alla vigilia della terza tappa, che offre un'altra chanche ai velocisti. "Le prime due tappe sono state durissime per me. Ho portato a casa la pelle, ma non è andata bene. Oggi speriamo di fare meglio. Sarà una volata difficile, dove le gambe e il posizionamento faranno la differenza".

00:00:46, 30 minuti fa