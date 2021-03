Ciclismo

Ciclismo - 4 vittorie in carriera, una alla Parigi-Roubaix: l'exploit di Matthew Hayman

PARIGI-ROUBAIX - La foresta di Arenberg e non solo. Matthew Hayman ci spiega tutti i segreti per vincere una Parigi-Roubaix, lui che l'ha vinta nel 2016 davanti a Tom Boonen, uno degli specialisti di queste corse. E dire che l'ex corridore dell'Orica GreenEdge ha vinto solo quattro corse in tutta la sua carriera (si è ritirato nel 2019).

00:02:37, 2 ore fa