Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Roubaix - Impresa di Sonny Colbrelli, van der Poel va ko: rivivi la volata nel velodromo

PARIGI-ROUBAIX - Un italiano non vinceva una Roubaix dal 1999 e finalmente torniamo a conquistare la Regina delle Classiche. Non poteva essere che Sonny Colbrelli l'autore di questa impresa: il vincitore, in stagione, del campionato nazionale italiano e del campionato europeo. Una stagione clamorosa da parte del corridore bresciano. Grazie Sonny!

00:01:51, un' ora fa