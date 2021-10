Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Roubaix, Lizzie Deignan nella storia! Sua la prima Roubaix femminile dopo 81 km in solitaria

PARIGI-ROUBAIX - Dopo la gravidanza, non era più la stessa Deignan che in carriera ha vinto una serie interminabile di corse. Questa Parigi-Roubaix, però, l'aveva puntata e ha trovato un clamoroso successo dopo 81 km di fuga solitaria. A niente è servito l'inseguimento di Marianne Vos che, se avesse vinto, avrebbe conquistato tutte le Classiche in campo femminile.

00:01:42, un' ora fa