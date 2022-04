Ciclismo

Parigi-Roubaix - Filippo Ganna, che rischio in curva nel tentativo di rimonta. Sta per cadere e Magrini ha i brividi

PARIGI-ROUBAIX - Che gamba per Filippo Ganna che, con due pedalate, riesce a rientrare sulla testa della corsa, cioè nella fuga in massa della Ineos, ma che rischi che si è preso il campione verbanese che ha dato il tutto per tutto nelle curve. Facendo rabbrividire non poco Riccardo Magrini in telecronaca.

