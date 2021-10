Ciclismo

Ciclimo, Parigi-Tours - Démare rompe il digiuno: vince a Tours davanti a Bonnamour e Stuyven

PARIGI-TOURS - 8a vittoria stagionale per Démare che, però, in questa stagione non è che avesse brillato così tanto con uno 0 spaccato nei Grandi Giri tra Tour de France e Vuelta, a volte senza neanche essere della partita nelle volate. Questa volta vince una bella Classica battendo nello sprint ristretto Bonnamour (il più combattivo dell'ultimo Tour) e Stuyven (vincitore della Sanremo).

00:03:57, 19 minuti fa