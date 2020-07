Dal nostro partner OAsport.it

Il ciclista slovacco Peter Sagan è intervenuto con un messaggio in occasione del Giro Day in corso sui social, nel corso del quale è stato presentato ufficialmente il nuovo percorso del GT del Bel Paese, al quale prenderà parte. Le sue dichiarazioni sono state riprese dall’ANSA.

Così lo slovacco: “Mi fa ancora più piacere tornare in Italia dopo il Coronavirus. E’ stato un periodo molto duro per tutti. Per partecipare al Giro rinuncio alle mie classiche del Nord ma non si può avere tutto nella vita. Volevo partecipare al Giro prima di terminare la mia carriera e quest’anno era l’anno giusto“.

Sagan correrà anche il Tour de France nel 2020: “Ho appena 13 giorni di riposo tra la fine del Tour e l’inizio del Giro. Non c’è mai stata una situazione così anomala ma spero di riuscire a gestirla e arrivare fino in fondo. Voglio dare spettacolo e far divertire i tifosi in un anno così duro“.

