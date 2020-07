Credit Foto From Official Website

È stato ufficializzato il percorso definitivo del Giro d'Italia 2020, con qualche modifica rispetto alla versione originale posticipata per l'emergenza coronavirus. Si parte sabato 3 ottobre da Monreale, in Sicilia, e si arriva domenica 25 ottobre a Milano, con la cronometro finale tra Cernusco e Piazza Duomo. Tutte le tappe saranno trasmesse in diretta su Eurosport ed Eurosport Player.

Il percorso della 103esima edizione del Giro d'Italia è ufficiale. La Corsa Rosa, rinviata per la pandemia di coronavirus, partirà sabato 3 ottobre da Monreale, in Sicilia, e terminerà domenica 25 in piazza Duomo a Milano. Gli organizzatori hanno apportato qualche modifica nella strutturazione della prima settimana: le prime quattro tappe siciliane prendono il posto della partenza inizialmente prevista in Ungheria e si aggiungono Matera (arrivo della 6a tappa e partenza della 7a) e Roccaraso (arrivo in salita della 10a frazione). La lunghezza complessiva della corsa sarà di 3.496 km, le tappe a cronometro saranno tre, compresa l'ultima con traguardo finale a Milano, mentre gli arrivi in salita saranno 7, 6 dei quali in alta montagna. Tutte le tappe saranno trasmesse in diretta su Eurosport ed Eurosport Player.

Prima settimana: tra la Sicilia e il primo tappone appenninico

Come detto, la prima settimana inizierà in Sicilia: l'apertura è una cronometro di 15 km tra Monreale e Palermo, mentre lunedì 5 (terza tappa) avremo già il primo arrivo in salita sull'Etna. Il gruppo si trasferirà sulla penisola, attraversando Calabria, Basilicata e Puglia prima di affrontare il tappone appenninico in Abruzzo domenica 11 ottobre, tra San Salvo e Roccaraso (nona frazione): i corridori dovranno affrontare il Passo Lanciano, il Passo di San Leonardo e il Bosco di Sant’Antonio prima di un'ascesa finale di 10 km (oltre 4.000 metri di dislivello complessivo).

Seconda settimana: tra Marche e Veneto, col tappone di Cesenatico e la seconda crono

Nella seconda settimana, il gruppo risalirà lo Stivale attraverso le Marche e la Romagna: mercoledì 14 (tappa 11) attenzione alla frazione con partenza e arrivo a Cesenatico, con percorso ricalcato su quello della Gran Fondo Nove Colli. La seconda tappa-chiave della settimana sarà la cronometro indviduale tra Conegliano e Valdobbiadene, nella terra del Prosecco: 34 km contro il tempo che daranno un nuovo scossone alla classifica generale. Si chiude con un altro tappone domenica 18 (15a frazione), con arrivo a Piancavallo (Montagna Pantani) dopo le scalate di Sella Chianzutan, Forcella di Monte Rest e Forcella di Pala Barzana.

Terza settimana: i tapponi alpini e la crono finale a Milano

La terza e ultima settimana è, come da tradizione, quella più dura, con l'arrivo delle Alpi. La tappa 16 (Udine-San Daniele del Friuli) presenta un circuito che porterà il gruppo a scalare per tre volte il Monte Ragogna, ma i giorni successivi saranno ancora più massacranti. La tappa 17 prevede 5.000 metri di dislivello tra Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio, con Forcella Valbona, Monte Bondone e Passo Durone, mentre la 18a frazione, la più sfibrante in assoluto, porterà il gruppo da Pinzolo ai Laghi di Cancano, nel parco dello Stelvio, con le salite di Campo Carlo Magno, Passo Castrin, Passo dello Stelvio (Cima Coppi) e Laghi di Cancano. Dopo l'ultima frazione adatta ai velocisti (Morbegno-Asti, la più lunga del Giro con i suoi 251 km), si arriva alla tappa decisiva tra Alba e Sestriere: i corridori dovranno affrontare il Colle dell'Agnello, il Col d'Izoard dopo un breve sconfinamento in Francia, il Monginevro e la salita finale di Sestriere. La conclusione, come detto, si terrà a Milano, con la terza e ultima cronometro di 15.7 km tra Cernusco sul Naviglio e piazza Duomo.

