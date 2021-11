Daniele Bennati è il nuovo CT della Nazionale Italiana di ciclismo, è arrivata l’ufficialità dopo tanti rumors che hanno visto il suo nome accostato ai colori azzurri.

Bennati è stato presentato ufficialmente nella Sala Bigi di Palazzo Lombardia a Milano. Bennati, aretino classe 1980, è sceso di sella da pochissimo, due anni, e nella sua carriera ha vestito tra le altre le maglie di Acqua&Sapone, Lampre, Liquigas, Leopard, Tinkoff e Movistar ottenendo anche dei successi di grande prestigio come tre tappe al Giro d’Italia, due al Tour de France e sei alla Vuelta a Espana, senza dimenticare il grande lavoro di gregariato per i suoi capitani, uno su tutti Alberto Contador.

Bennati si è distinto anche davanti la telecamera, non solo con le imprese in sella ma anche come opinionista e commentatore tv ma adesso è chiamato a dirigere la Nazionale Italiana post Davide Cassani in un’estate in cui tanti nomi sono stati associati alla guida della nostra Nazionale, come Fondriest, Bugno e Martinelli.

Con Bennati ci sono Roberto Amadio e Luciano Fusarpoli, supervisore delle strutture tecniche di strada e pista. Tra le novità della conferenza stampa in cui Cordiano Dagnoni, presidente FCI e Marcello Tolu, neo segretario generale, hanno svelato i nuovi CT, c'è anche la conferma di Marco Villa alla guida della pista maschile, che dal 2022 avrà anche l'incarico di seguire la pista femminile, divenendo di fatto il responsabile dell’intero movimento azzurro su pista.

I nuovi CT della Nazionale

Professionisti: Daniele Bennati

Under 23 Strada: Marino Amadori

Juniores (strada e pista): Dino Salvoldi

Ciclismo su Pista (maschile e femminile): Marco Villa

Ciclocross e gravel: Daniele Pontoni

Nazionale su strada femminile: Paolo Sangalli

Cronometro su strada: Marco Velo

Team manager squadre della nazionale italiana: Roberto Amadio

Settore tecnico giovanile: Silvia Epis

Discipline indoor: Luigi Bielli

Paraciclismo: Rino De Candido

Mountain Bike: Mirko Celestino

BMX: Tommaso Lupi

Trials: Angelo Rocchetti

