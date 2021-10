Ciclismo

Ciclismo, Ronde van Drenthe - Elena Cecchini e Eleonora Camilla Gasparrini ci provano, vince la Wiebes: rivivi la volata

RONDE VAN DRENTHE - Per alcune la stagione su strada non era ancora finita e Lorena Wiebes aggiunge un'altra vittoria al suo 2021 (13 successi totali). L'olandese batte in volata le nostre Elena Cecchini (2a) e Eleonora Camilla Gasparrini (3a) bravissime a non scomporsi nonostante l'andatura della DSM. In campo anche Chiara Consonni: qualche giorno fa era a fare i Mondiali di pista a Roubaix.

00:02:06, un' ora fa