Ciclismo

Route d'Occitanie - Che rischio! Un corridore per poco non va giù e fa strike: l'urlo di Magrini

ROUTE D'OCCITANIE - Fasi concitate di corsa negli ultimi 2 km, con l'impostazione della volata che può far danni. Ci sono le squadra professional e anche quelle continental non proprio abituate a questi ritmi e occhio a non cadere. Si sarebbe potuta fare una strage lì.

00:00:42, 4 minuti fa