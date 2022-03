Ciclismo

Ciclismo, Strade Bianche - Pogacar: "Sapevo che quello era il pezzo più duro, nessuno mi ha seguito..."

STRADE BIANCHE - Nessuno ha vinto la corsa senese partendo da così lontano. Anche in questo è riuscito Pogacar che ha spiegato il perché di quel suo attacco a 50,3 km dal traguardo. Un bel rischio. Lo sloveno confessa che aveva premeditato un'azione in quel punto, ma si immaginava di formare un gruppetto e non di farla tutto in solitaria.

00:01:59, 41 minuti fa