Ciclismo, Strade Bianche - Solito show di Pogacar, Valverde eterno: gli highlights tra cadute e ribaltamenti

STRADE BIANCHE - L'atteso duello tra Alaphilippe e Pogacar, in realtà, non c'è stato visto che il francese si è letteralmente ribaltato con una caduta a 100 km, dove sono rimasti coinvolti anche Michael Matthews, Campenaerts e Benoot: tutti ritirati. Il campione del mondo, invece, era riuscito a rientrare, ma non ha potuto nulla sull'attacco di Pogacar. Valverde, che corsa: arriva 2°.

00:04:47, un' ora fa