Tirreno-Adriatico - Nibali: "Top 10 con questo livello altissimo a marzo va bene"

TIRRENO-ADRIATICO - Vincenzo Nibali esce con buone risposte da questa Tirreno-Adriatico 2021. Il capitano della Trek-Segafredo ha concluso al nono posto in classifica generale un'edizione della Corsa dei Due Mari davvero competitiva, spettacolare e con tantissimi big al via. Per il siciliano un risultato certamente incoraggiante...

00:02:24, 25 minuti fa