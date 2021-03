Ciclismo

Tirreno-Adriatico - Pogacar sfiora la rimonta, ma vince van der Poel: rivivi l'arrivo

TIRRENO-ADRIATICO - Altro numero pazzesco di Mathieu van der Poel che vince in solitaria sul traguardo di Castelfidardo, con un attacco lanciato a 50 km dal traguardo. Niente da fare per tutti gli altri, anche se Pogacar ci ha provato e per poco non andava a riprendere l'olandese. Lo sloveno aumenta però la propria leadership visto il ritardo di van Aert all'arrivo.

00:03:25, 16 minuti fa