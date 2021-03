Ciclismo

Tirreno-Adriatico, tappa 4 - Pogacar, numero a Prati di Tivo: sfila la maglia a van Aert

TIRRENO-ADRIATICO - Se Primoz Roglic domina in lungo e in largo alla Parigi-Nizza, Pogacar non vuole essere da meno alla Tirreno. Nella tappa regina della corsa dei due mari, lo sloveno dell'UAE Emirates mette tutti in fila al traguardo di Prati di Tivo, battendo i vari Bernal, Geraint Thomas e Simon Yates. Frana van Aert che perde la maglia azzurra di leader.

00:00:59, 21 minuti fa