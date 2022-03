Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - Fuglsang e il siparietto con il giornalista: "Ultima tappa? No guarda non è l'ultima"

TIRRENO-ADRIATICO - Nonostante una Tirreno fin qui non esaltante per Fuglsang, il danese non perde il sorriso e scherza con l'intervistatore ad inizio tappa. Macché ultima tappa? Ci sarà da faticare ancora per arrivare a San Benedetto del Tronto.

