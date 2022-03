Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - L'attacco decisivo di Barguil: stacca i compagni di fuga e va a vincere in solitaria

TIRRENO-ADRIATICO - Ecco il momento che ha deciso la corsa, con Barguil che stacca tutti ai piedi dell'ultima salita di Fermo. Né Benjamin Thomas né Ferran sono riusciti a tenergli testa e il corridore dell'Arkéa Samsic è andato così a vincere in solitaria. 7° successo in carriera per il francese.

00:00:51, 18 minuti fa