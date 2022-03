Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

TIRRENO-ADRIATICO - Uno scatto, tanto gli è bastato. Tadej Pogacar parte all'attacco a 15,9 km dal traguardo e non verrà più raggiunto, anzi. Lo sloveno fa il vuoto sul secondo passaggio del Monte Carpegna e saluta la compagnia: seconda tappa vinta in questa Tirreno, per lui arriverà anche la classifica generale che vince per il secondo anno consecutivo.

