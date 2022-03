Ciclismo

Ciclismo, Tirreno-Adriatico - Pogacar vince ancora, si rivedono Vingegaard e Ciccone: gli highlights

TIRRENO-ADRIATICO - Pogacar fa lavorare i suoi e poi scatta una volta entrato nell'ultimo km, non lasciando scampo ai vari Lafay, Evenepoel e Vingegaard, che era andato molto male durante la cronometro. Pogacar fa quindi 5 in stagione e sfila la maglia azzurra a Ganna. Ottimo piazzamento anche per Ciccone che sta salendo di condizione.

00:06:47, un' ora fa