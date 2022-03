Ciclismo

La UAE fa il forcing e riprende i fuggitivi in un amen

Nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, c'è un altro traguardo volante che assegna secondi di abbuono e Tadej Pogacar non vuole farselo sfuggire. Lo sloveno mette la sua UAE Emirates a tirare qualche chilometro del punto in questione e la squadra chiude il gap con i fuggitivi in pochissimo tempo.

00:01:54, un' ora fa