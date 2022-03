Ciclismo

Tirreno-Adriatico 2022, terza tappa - Pogacar e Alaphilippe accelerano, Ewan vince la volata: la tappa in 5'

TIRRENO-ADRIATICO - Era l’uomo più atteso in chiave volate in questa Tirreno-Adriatico 2022, dopo la delusione di ieri non poteva sbagliare: Caleb Ewan trova la vittoria nella terza tappa, con partenza da Murlo ed arrivo a Terni, sprint vincente per il folletto australiano della Lotto-Soudal. Resta ovviamente al comando della classifica generale Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

00:05:56, un' ora fa