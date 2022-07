Ciclismo

Cavalli abbattuta! Si ferma per una caduta e viene centrata da un'altra atleta

TOUR DE FRANCE FEMMES - Che sfortuna per Marta Cavalli! L'atleta azzurra si ferma dopo una caduta in gruppo e riesce a rimanere in piedi, ma da dietro arriva un'altra atleta a tutta velocità e la colpisce in piena. Si rialza e riparte, ma molto dolorante.

