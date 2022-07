Ciclismo

Tour 360: ancora Vos, poi Bastianelli e quante italiane!

Marianne Vos è imprendibile, vince ancora lei in maglia gialla e consolida la leadership del Tour de France Femmes. Seconda c'è Marta Bastianelli che arriva ad un soffio dalla Vos con 7 azzurre in top 10 di tappa. Si rivede Annemiek van Vleuten pronta per le montagne, Wiebes cade. Commentiamo a Tour 360 con Giulia Cicchinè, Ilenia Lazzaro, Tatiana Guderzo e Marta Cavalli.

00:27:40, 8 minuti fa