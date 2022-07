Ciclismo

Tour de France Femmes - Cadutaccia in discesa: a terra doloranti Lorena Wiebes e Lotte Kopecky. Addio alla maglia verde?

TOUR DE FRANCE FEMMES - Dopo un'accelerata di Grace Brown in salita, occhio alla discesa e finiscono a terra due nomi importanti. Lotte Kopecky e, soprattutto, la maglia verde Lorena Wiebes. La neerlandese non riesce a rientrare in gruppo e, con questo episodio, dovrebbe dire addio alla corsa per la classifica a punti.

00:01:12, 2 ore fa