Ciclismo

Tour de France Femmes - Chi vince tra la van Vleuten e la Vollering? I pronostici di Eurosport

TOUR DE FRANCE FEMMES - Non c'è storia oggi, per la tappa regina della prima edizione del Tour. Tutti i nostri esperti danno Annemiek van Vleuten come prima favorita per la vittoria di tappa.

00:01:55, 21 minuti fa