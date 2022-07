Ciclismo

Tour de France Femmes - E sono tre! Terzo cambio di bici per la van Vleuten che è nervosissima

TOUR DE FRANCE FEMMES - 1, 2 e 3. Annemiek van Vleuten se la sta davvero sudando questa maglia gialla. Nella tappa di La Planche des Belles Filles la leader della classifica generale deve cambiare la bici per tre volte. E davanti vanno via a passo spinto per non farla rientrare...

