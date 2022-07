Ciclismo

Tour de France Femmes - Labous: "Tappa incredibile. Incredibile van Vleuten: ma stava davvero male?"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Quasi non ci crede la Labous, è stata una tappa folle sin dal km 0 per quelle che cercavano di entrare in fuga. Poi la van Vleuten ha fatto semplicemente un altro sport. Lo dice anche la capitana della DSM che dice: "ma veramente stava male?". Pensa se fosse stata al 100%...

00:00:48, 2 minuti fa