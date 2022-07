Ciclismo

Tour de France Femmes - Muzic: "Ci abbiamo provato con Ludwig, ma non abbiamo rimpianti"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La sconfitta di giornata ha un nome e cognome: Cecilie Ludwig che ha perso ben due posizioni in classifica generale sulla Planche des Belles Filles, con la danese che ha subito il sorpasso da Silvia Persico e Elisa Longo Borghini. La sua compagna di squadra Muzic, però, si dice orgogliosa per quanto fatto dalla sua capitana in questa settimana.

00:01:06, 29 minuti fa