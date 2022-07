Ciclismo

Tour de France Femmes - Sfuma il sogno podio per le azzurre? L'arrivo di Persico e Longo Borghini

TOUR DE FRANCE FEMMES - 6'56'' il ritardo patito dalla van Vleuten, ma ci sta, la neerlandese faceva un altro sport. Silvia Persico e Elisa Longo Borghini hanno perso per ò 1'38'' da Ludwig, Labous e Niewiadoma e adesso si farà durissima, però, anche per il podio per le due azzurre.

00:00:31, un' ora fa