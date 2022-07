Ciclismo

Tour de France Femmes - Silvia Persico: "Declassata? Giusto, ho sbagliato. Ma voglio ancora la gialla"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La ciclista della Valcar Travel Service chiede scusa alla Confalonieri per la volata del giorno prima, volata per cui è stata poi declassata dal Tour. Non ha perso niente in classifica, però, e Silvia Persico promette ancora battaglia: "Voglio ancora conquistare la maglia gialla".

00:01:59, un' ora fa