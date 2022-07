Ciclismo

Tour de France Femmes - Silvia Persico: "Oggi ho avuto una giornata di mini crisi, ma sono contenta del mio Tour"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Altro che maglia gialla, oggi c'era da portare la pelle al traguardo per Silvia Persico che ammette di avere avuto una mezza giornata no. Detto questo, però, per la ciclista della Valcar è arriva 5a nella volata, non male. E il Tour non è ancora finito.

00:01:11, un' ora fa