Ciclismo

Tour de France Femmes - Slappendel: "Fuga ripresa? Tutto merito di una grande van Dijk"

TOUR DE FRANCE - Dalla fuga di 14, sull'ultima côte è venuto fuori un terzetto molto interessante. Le Net, Henderson e Lowden che avevano dato l'impressione di poter anche andare fino al traguardo. Le tre sono state riprese una ad una in gruppo grazie al grande lavoro in testa della van Dijk. Non a caso è la titolare del record dell'ora al femminile.

00:01:02, 6 minuti fa