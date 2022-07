Ciclismo

Tour de France Femmes - Slappendel: "Van Vleuten? Ce ne vuole a partire già sulla prima salita. Podio ancora aperto"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La nostra Slappendel fa un commento sulla tappa appena vista ed è difficile commentare la prestazione della van Vleuten. Partire all'inizio della prima salita - non l'ultima - all'inizio della prima salita, non è roba per tutte. Meritata la maglia gialla, ma c'è ancora lotta per il podio.

00:01:30, un' ora fa