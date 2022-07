Ciclismo

Tour de France Femmes - Teutenberg (ds Longo Borghini): "van Vleuten non mi sorprende! Elisa ha speso troppo"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La Teutenberg non era rassegnata a questo destino ma, se c'è in gara la van Vleuten, è quasi scontato un epilogo di questo tipo. C'è solo rammarico per il distacco patito dalla Longo Borghini che poteva rimanere dentro il discorso podio che sembra adesso un po' più difficile.

00:01:27, 2 ore fa