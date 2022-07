Ciclismo

Tour de France Femmes - Tutte le big ne mandano una in fuga, niente maglia per la Persico, vince la Vos: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE FEMMES - Doveva esserci il duello tra la Persico e la Vos, ma viene via una fuga di 14 elementi. L'ultima della fuga viene ripresa a 4 km al traguardo, poi è volata con il successo proprio della Marianne Vos che fa 242 in carriera. Tante italiane in top 10.

00:05:49, un' ora fa