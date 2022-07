Ciclismo

Tour de France Femmes - Vos: "Volata? Decisive le mie compagne che mi hanno portata nella posizione migliore"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Le si chiede della storia, ma Marianne Vos pensa ad altro. Pensa a fare il miglio possibile in queste tappe poi i conti si faranno da domenica sera. Intanto ringrazia le compagne di squadra della Jumbo Visma per il lavoro di preparazione fatto in vista della volata di Rosheim.

