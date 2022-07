Ciclismo

Tour de France femminile - Longo Borghini, dove vai? Elisa sbaglia strada prima della volata

TOUR DE FRANCE FEMMES - L'arrivo della 5a tappa del Tour de France femminile è imminente, ma Elisa Longo Borghini (Team Segafredo) si lascia ingannare dalla deviazione per le ammiraglie e non riesce a giocarsi la vittoria in volata. Che peccato...

00:00:16, 14 minuti fa