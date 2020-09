Ciclismo

Pogacar spazza via Roglic e Dumoulin, Caruso è 10°: gli highlights della 20a tappa

Doveva recuperare 57'' in classifica, ma Pogacar ha rifilato 1'56'' a Roglic nella cronsocalata di La Planche des Beles Filles, prendendo in un colpo solo maglia gialla, maglia a pois e maglia bianca. Neanche la gioia di tappa per la Jumbo Visma che ci aveva provato con van Aert e Dumoulin.

