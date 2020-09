Sospiro di sollievo al Tour de France. I tamponi svolti nella giornata del 7 settembre a tutti i corridori rimasti in corsa hanno dato esito negativo. Il che vuol dire che il carrozzone del Tour potrà continuare con anche per la seconda settimana. C'è stato solo un piccolo allarme nella mattinata di martedì con un'ambulanza che ha raggiunto l'albergo della Deceuninck Quick Step, ma solo per ripetere un test ad un componente dello staff fatto il giorno precedente: anche questo ha dato esito negativo.