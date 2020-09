È ormai tutto pronto per la cronoscalata di La Planche des Belles Filles che deciderà il Tour de France. Roglic dovrà amministrare i 47'' di vantaggio su Pogacar per portare la maglia gialla a Parigi, mentre sarà sfida vera per il podio tra Miguel Ángel López e Richie Porte. Si apre alle ore 13:00 con la partenza di Roger Kluge che chiude la classifica generale.