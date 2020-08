Si attende lo sprint, ma ci sono comunque 4 GPM e nella fuga si fanno trovare pronti il primo e il secondo della classifica scalatori. Si sfidano Cosnefroy (AG2R) e Perez (Cofidis), c'è anche Cousin (Total Direct Énergie) che raggiunge ben presto i 1000 km di fuga in carriera al Tour. Perez scollina per primo al Col du Pilon e al Col de la Faye scavalcando Cosnefroy e, quindi, i due si rialzano venendo riassorbiti dal gruppo. Nuova sfida al terzo GPM, ma Perez fora proprio nel momento clou, cadendo poi nella discesa successiva, rimediando una frattura alla clavicola. Beffa colossale perché, in ogni caso, avrebbe indossato proprio lui la maglia a pois al termine di questa tappa.