La classifica generale

CorridoreSquadraTempo
1. Adam YATESMitchelton-Scott30h36'00''
2. Primoz ROGLICJumbo Visma+3''
3. Guillaume MARTINCofidis+9''
4. Egan BERNALIneos Grenadiers+13''
5. Tom DUMOULINJumbo Visma+13''
6. Nairo QUINTANAArkéa Samsic+13''
7. Romain BARDETAG2R+13''
8. Miguel Ángel LÓPEZAstana+13''
9. Thibaut PINOTGroupama-FDJ+13''
10. Rigoberto URANEducation First+13''
11. Julian ALAPHILIPPEDeceuninck Quick Step+15''
16. Tadej POGACARUAE Emirates Team+1'28''
19. Mikel LANDABahrain McLaren+1'34''
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