La classifica generale
|Corridore
|Squadra
|Tempo
|1. Adam YATES
|Mitchelton-Scott
|30h36'00''
|2. Primoz ROGLIC
|Jumbo Visma
|+3''
|3. Guillaume MARTIN
|Cofidis
|+9''
|4. Egan BERNAL
|Ineos Grenadiers
|+13''
|5. Tom DUMOULIN
|Jumbo Visma
|+13''
|6. Nairo QUINTANA
|Arkéa Samsic
|+13''
|7. Romain BARDET
|AG2R
|+13''
|8. Miguel Ángel LÓPEZ
|Astana
|+13''
|9. Thibaut PINOT
|Groupama-FDJ
|+13''
|10. Rigoberto URAN
|Education First
|+13''
|11. Julian ALAPHILIPPE
|Deceuninck Quick Step
|+15''
|16. Tadej POGACAR
|UAE Emirates Team
|+1'28''
|19. Mikel LANDA
|Bahrain McLaren
|+1'34''
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