Dopo il primo assaggio di vere” salite, torna il duello tra i passisti con spunto veloce. Sì, perché con la tappa odierna sarà difficile che i velocisti puri arrivino al traguardo considerando i cinque GPM della tappa. I big staranno a riposo in vista del Grand Colombier?

Tappa molto movimentata con 5 GPM, anche se il più difficoltoso è il Col du Béal di 2a categoria dopo 68 km. Paradossalmente ci potranno provare gli sprinter, anche se non parliamo di velocisti puri.

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini ( GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player ). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:05 con orario d'arrivo previsto tra le 17:45 e le 18:15.

Frazione adatta ai fuggitivi vista la conformazione della tappa che avrà ben 5 GPM. C'è però la possibilità che arrivino al traguardo anche corridori del calibro di Matteo Trentin e Peter Sagan che si giocherebbero in questa maniera anche punti importanti in vista della maglia verde. Considerando lo stato di forma mostrato fino ad adesso, occhio però a Wout van Aert che a questo Tour ha già vinto due tappe.

Sempre parlando di fughe, alla mente ci viene Alessandro De Marchi ma il corridore della CCC potrebbe attendere tappe molto più dure. Occhi puntanti anche su specialisti della fuga come Lutsenko, De Gendt e Marc Hirschi oltre allo spauracchio del campione olimpico Van Avermaet.

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.